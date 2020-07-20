Тульский "Арсенал" не прорвался в Лигу Европы

20 Июль 2020 2020-07-20T10:13:32+03:00

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В минувшее воскресенье, 19 июля, тульский «Арсенал» сыграл в гостевом матче с «Уралом». Матч закончила в пользу туляков со счётом 3:1. Тем самым заняв 7 строчку в турнирной таблице с 37 очками.

Однако, даже эта победа пока не помогла «арсенальцам» вырваться в Лигу Европы. Все дело в том, что на шестой строчке в турнирной таблице расположился столичный «Динамо» с 41 баллами, выиграв у «Краснодара» матч 19 июля. Это и лишило «оружейников» шанса выйти в Лигу.

Однако, «Арсенал» не сдаётся и 22 июля встретится с «Уфой», чтобы побороться за 6 строчку в таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU