2020-07-20T09:12:53+03:00
Общество

20 июля в Туле разогреет до +22 и пойдут дожди

Прогноз погоды на 20 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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20 июля в Туле разогреет до +22 и пойдут дожди20 июля в Туле разогреет до +22 и пойдут дождиФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 20 июля, в Туле ожидается ясная погода с переменной облачностью, а также с небольшими дождями. Днём температура воздуха поднимется до +22...23 градусов, а вечером столбик термометра обещает опуститься до +16...23 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-восточный со скоростью 6,4 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы — 742 мм.рт.ст.

Завтра, 21 июля, в Туле снова ожидаются дожди, а температура воздуха так и останется в пределах +20...+22 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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