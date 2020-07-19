В Тульской области жители Богородицка украли металлический предмет с целью дальнейшего сбыта

19 Июль 2020 2020-07-19T17:25:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Богородицке Тульской области двое местных жителей украли металлическую трубу, оставленную рабочими одной из организаций на улице при ремонтных мероприятиях. Поняв, что можно свободно забрать чужое имущество, злоумышленники реализовали свой умысел. Предположительно, целью кражи являлся дальнейший сбыт изделия из металла.

Полицейским удалось выяснить личность и местонахождение возможных похитителей. Их причастность к краже подтвердилась. 33-летний мужчина и его 32-летний подельник признались в хищении.

В настоящее время в отделе МВД проводится дальнейшая работа по выяснению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU