2020-07-19T18:02:33+03:00
Происшествия

При пожаре в Туле на ул. Серова были спасены 2 человека

Возгорание в доме произошло вечером 18 июля
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: МЧС России по Тульской областиФото: МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:

Вчера, 18 июля, в Туле на ул. Серова произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:29. На место происшествия незамедлительно выехали несколько пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.

Пожарным удалось потушить возгорание в течение 9 минут. Звеном газодымозащитной службы по 3-х коленной лестнице были спасены 2 человека.

В результате происшествия в коридоре размером 3х1,5 м сгорел мусор на площади 3 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области жители Богородицка украли металлический предмет с целью дальнейшего сбыта
При пожаре в Туле на ул. Серова были спасены 2 человека
В Тульской области 6 точек общепита временно закрыли
В Туле за сутки произошло 13 ДТП, в которых один человек пострадал
В Тульской области на водителя, сбившего насмерть годовалого ребенка, возбуждено уголовное дело
Под Тулой автомобилист не смог проехать по проезжей части, в результате чего избил мужчину
В Тульской области у жительницы Донского украли мобильный телефон
Погода в Туле: 19 июля малооблачно, +22 градуса
В Тульской области жительница Белева незаконно использовала земельный участок
В Новомосковске Тульской области по вине начальника смены цеха погиб слесарь
В Тульской области водитель сбил насмерть годовалого ребенка
В Туле 20-летний молодой человек за несколько часов трижды украл алкоголь из сетевого магазина
В Тульской области санитарная авиация за год эвакуировала 145 пациентов