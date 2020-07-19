При пожаре в Туле на ул. Серова были спасены 2 человека

19 Июль 2020 2020-07-19T18:02:33+03:00

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Вчера, 18 июля, в Туле на ул. Серова произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:29. На место происшествия незамедлительно выехали несколько пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах.

Пожарным удалось потушить возгорание в течение 9 минут. Звеном газодымозащитной службы по 3-х коленной лестнице были спасены 2 человека.

В результате происшествия в коридоре размером 3х1,5 м сгорел мусор на площади 3 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU