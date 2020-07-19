Под Тулой автомобилист не смог проехать по проезжей части, в результате чего избил мужчину

19 Июль 2020 2020-07-19T14:04:46+03:00

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В п. Угольный в Тульской области автомобилист избил мужчину. Информация о происшествии поступила на пульт Росгвардии. На место немедленно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Прибывшие росгвардейцы обнаружили лежавшего на земле мужчину, находящегося без сознания. Злоумышленник, нанесший тяжелые телесные повреждения, бел задержан и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Пострадавший госпитализирован в одну из областных больниц.

В ходе разбирательства было установлено, что группа граждан осуществляла отсыпку проезжей части дороги к прилегающим домам. Автовладелец не смог проехать и его попросили подождать. В результате словесный конфликт перешел в драку, в ходе которой водитель нанес мужчине удар кулаком.

ИСТОЧНИК KP.RU