2020-07-19T14:04:46+03:00
Общество

Под Тулой автомобилист не смог проехать по проезжей части, в результате чего избил мужчину

Пострадавший бел госпитализирован в одну из областных больниц
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В п. Угольный в Тульской области автомобилист избил мужчину. Информация о происшествии поступила на пульт Росгвардии. На место немедленно прибыл экипаж вневедомственной охраны.

Прибывшие росгвардейцы обнаружили лежавшего на земле мужчину, находящегося без сознания. Злоумышленник, нанесший тяжелые телесные повреждения, бел задержан и передан следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства. Пострадавший госпитализирован в одну из областных больниц.

В ходе разбирательства было установлено, что группа граждан осуществляла отсыпку проезжей части дороги к прилегающим домам. Автовладелец не смог проехать и его попросили подождать. В результате словесный конфликт перешел в драку, в ходе которой водитель нанес мужчине удар кулаком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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