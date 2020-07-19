В Тульской области у жительницы Донского украли мобильный телефон

19 Июль 2020 2020-07-19T12:19:46+03:00

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В Новомосковске Тульской области у 29-летней жительницы Донского украли мобильный телефон.

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что в коридоре поликлиники, находящейся на ул. Парковый проезд, она оставила без присмотра мобильный телефон, а спустя некоторое время он был похищен. Ущерб составил 12 500 рублей.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении, полицейские установили личность похитителя. Им оказалась нигде не работающая 36-летняя представительница цыганского этноса. Она была задержана и доставлена в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

Похищенный телефон был изъят и возвращен законной владелице. В настоящее время в полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU