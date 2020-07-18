В Туле 20-летний молодой человек за несколько часов трижды украл алкоголь из сетевого магазина

18 Июль 2020 2020-07-18T14:04:40+03:00

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В Туле на ул. Первомайской из торгового зала сетевого магазина злоумышленник трижды украл алкоголь. Заметив пропажу, продавец обратилась в полицию.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа, просмотрев камеры видеонаблюдения, смогла установить личность похитителя. Им оказался 20-летний неработающий и ранее неоднократно судимый житель Советского округа областного центра. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Как оказалось, злоумышленник трижды, с разницей примерно в один час, совершил хищение алкоголя из одного и того же магазина. Позже задержанный признался в содеянном.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU