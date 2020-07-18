2020-07-18T13:02:13+03:00
Звезды

В Выставочном зале Тулы открылась выставка художников СССР

Экспозиция представлена произведениями 1970-1980-х годов, выполненными живописцами из бывших советских республик
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”»Фото: ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”»
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С 17 июля в Выставочном зале Тулы начала работу экспозиция «Искусство СССР. Новые поступления». Она насчитывает 45 живописных работ из фондов Тульского музея изобразительных искусств, куда входят пейзажи («Весна в Тбилиси»), портреты («Девушка с самоваром», «Портрет дочери Джерена»), натюрморты («Цветы в мастерской», «Эхо»), а также сцены советского национального быта («Земля и люди», «Праздник урожая в Карабахе»).

Фото: ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”»

Фото: ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”»

Экспозицию представляют произведения 1970-1980-х годов, выполненные художниками из Украины, Эстонии, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и других союзных республик. Данные картины были переданы в дар музею Министерством культуры РФ в январе 2020 года из коллекции Союза художников СССР.

Центром выставки является роскошный натюрморт под названием «На полях Азербайджана» – огромное полотно, на котором разместился щедро накрытый стол с самоваром, фруктами и сладостями. Дополняют шедевр элементы народного эпоса. Картина выполнена яркими, сочными красками, что характерно для азербайджанской живописи.

Данная коллекция обладает особой ценностью, так как позволяет узнать и окунуться в уникальное наследие многонациональной культуры СССР, увидеть быт, одежду, проникнуться настроением и колоритом ушедшего времени.

Фото: ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”»

Фото: ГУК ТО «Объединение “ИКХМ”»

Выставка продлится до 1 октября 2020 года.

Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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