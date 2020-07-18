Арестованное имущество тульских должников выставят на аукцион

18 Июль 2020 2020-07-18T11:28:54+03:00

Торги пройдут 29 и 30 июля 2020 года

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В Тульской области судебные приставы передают арестованное имущество должников в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях. Торги состоятся в форме аукциона, который пройдет 29.07.2020 и 30.07.2020 на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ».

На аукцион выставлено заложенное недвижимое имущество на общую сумму 36 млн 442 тыс. рублей (жилые дома, земельные участки, квартиры, комната, здание-ресторан, здание-склад минеральных удобрений) и 8 млн 379 тыс. рублей (автомобили, право требования на дебиторскую задолженность, металлический гараж. 1/3 доля в праве на жилое помещение, грузовой автомобиль).

Заявки на участие с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются на торговую площадку до 27.07.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU