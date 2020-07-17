В Тульской области таксист возил пассажиров без лицензии

17 Июль 2020 2020-07-17T17:56:17+03:00

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Житель Узловой возил пассажиров без лицензии. Также он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Суд привлек мужчину к административной ответственности по статьям "осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя" и "осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такое разрешение обязательно".

Ему назначен штраф в общем размере 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU