В Тульской области таксист возил пассажиров без лицензии
Ему назначен штраф
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Житель Узловой возил пассажиров без лицензии. Также он не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
Суд привлек мужчину к административной ответственности по статьям "осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя" и "осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, если такое разрешение обязательно".
Ему назначен штраф в общем размере 2 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU