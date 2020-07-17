17 Июль 2020 2020-07-17T17:51:20+03:00

Пасмурная погода и немного дождя: что ждет туляков 18 и 19 июля Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

В выходные дни, 18 и 19 июля, туляки почувствуют на себе все разнообразие природы: и дождь, и пасмурное небо, и солнце, и жару. По осадкам ситуация развернётся так — в субботу они не прогнозируются, а вот в воскресенье прольются в небольшом количестве и только в дневное время.

Завтра, 18 июля, температура воздуха в регионе обещает подняться до +20 градусов, а вечером столбик термометра покажет +15...+21 градусов. Синоптики обещают пасмурную погоду в дневное время, однако вечером небо должно стать более чистым.

В воскресенье же, 19 июля, температура днём будет приблизительно +21...+23 градусов, а к вечеру столбик термометра покажет +15...+23 градуса. Днём пройдут небольшие дожди, а в вечернее время прогнозируется малооблачная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU