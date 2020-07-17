Житель Тульской области получил срок за незаконное хранение боеприпасов
У мужчины нашли 16 патронов
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43-летний житель Узловой осужден за незаконное хранение боеприпасов. Мужчина хранил 16 промышленно изготовленных патронов в собственном гараже до момента их изъятия сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия.
Суд признал фигуранта уголовного дела виновным и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы, сообщает Узловская межрайонная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU