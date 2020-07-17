На железнодорожном вокзале в Тульской области потушили условный пожар
Из здания вывели пострадавших
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
На первом этаже железнодорожного вокзала в Кимовске потушили условный пожар. Огнеборцы вывели из здания вокзала пострадавших и передали их медикам.
Тактико-специальные учения провело Главное управление МЧС России по Тульской области совместно с Центром медицины катастроф. При проведении тренировки были отмечены слаженные действия служб жизнеобеспечения.
В учениях от спасательного ведомства было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU