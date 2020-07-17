На железнодорожном вокзале в Тульской области потушили условный пожар

17 Июль 2020 2020-07-17T17:44:09+03:00

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На первом этаже железнодорожного вокзала в Кимовске потушили условный пожар. Огнеборцы вывели из здания вокзала пострадавших и передали их медикам.

Тактико-специальные учения провело Главное управление МЧС России по Тульской области совместно с Центром медицины катастроф. При проведении тренировки были отмечены слаженные действия служб жизнеобеспечения.

В учениях от спасательного ведомства было задействовано 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU