2020-07-17T17:42:26+03:00
Общество

Тульские полицейские выходят на усиленный рейд по нетрезвым водителям

Рейд "Нетрезвый водитель" стартует 18 июля
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Завтра, 18 июля, на улицы областного центра выйдут инспекторы ГИБДД, чтобы проверить город на наличие пьяных водителей. Такое профилактическое мероприятие традиционно несёт своё название «Нетрезвый водитель».

Так, многих водителей проверят на трезвое состояние во время вождения. Отметим, что за прошедшие выходные полицейские пресекли более 100 «хмельных» водителей.

Полицейские еще раз напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям «светит» штраф от 30 000 рублей, а также лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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