2020-07-17T17:31:32+03:00
Происшествия

В Тульской области забраковали 841 кг некачественного мяса

Также было возбуждено 92 дела об административном правонарушении
Мария ВЛАСОВА
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По результатам проверок сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора забраковали 841 кг (207 партий) свинины, мяса птицы и продуктов их переработки. Также было возбуждено 92 дела об административном правонарушении, наложено штрафов на 1 млн 61 тысячу рублей. Причиной послужили выявленные в магазинах нарушения.

Среди них - несоблюдение требований к условиям сбора и утилизации биологических и пищевых отходов; своевременности и качеству очистки территории; содержанию производственных, складских и торговых помещений, условий хранения пищевой продукции; отсутствие товаросопроводительной документации.

Также продавцы грешили реализацией продукции с истекшим сроком годности и продукцией, не отвечающей обязательным требованиям по микробиологическим показателям.

В некоторых организациях отсутствовали производственный контроль; дезинсекционные и дератизационные мероприятия; персонал не соблюдал правила личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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