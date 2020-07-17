В Тульской области забраковали 841 кг некачественного мяса
По результатам проверок сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора забраковали 841 кг (207 партий) свинины, мяса птицы и продуктов их переработки. Также было возбуждено 92 дела об административном правонарушении, наложено штрафов на 1 млн 61 тысячу рублей. Причиной послужили выявленные в магазинах нарушения.
Среди них - несоблюдение требований к условиям сбора и утилизации биологических и пищевых отходов; своевременности и качеству очистки территории; содержанию производственных, складских и торговых помещений, условий хранения пищевой продукции; отсутствие товаросопроводительной документации.
Также продавцы грешили реализацией продукции с истекшим сроком годности и продукцией, не отвечающей обязательным требованиям по микробиологическим показателям.
В некоторых организациях отсутствовали производственный контроль; дезинсекционные и дератизационные мероприятия; персонал не соблюдал правила личной гигиены.
ИСТОЧНИК KP.RU