В тульских торговых центрах отлавливают "безмасочных" покупателей Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА

В эти выходные, 18 и 19 июля, многие туляки традиционно планируют пойти «шоппиться» в торговые центры своего города. Особую радость покупкам принесёт то, что после длительной коронавирусной паузы все ТРЦ в регионе снова открылись для посетителей. Однако, поход по магазинам теперь подчиняется строгим санитарным правилам, а шоппинг без медицинской маски может обернуться предупреждением от сотрудников полиции либо штрафом.

Так например, 17 июля, в Туле «масочный» рейд прошел в ТЦ «Макси», где сотрудники полиции внимательно следили и отлавливали тех покупателей, кто забыл надеть защитную маску. Как оказалось, таких- нарушителей было достаточно много. В масках покупки совершали меньше половины людей. Полицейские сделали всем «незащищённым» предупреждения и просили надеть маску.

«Масочные» рейды в городе проводятся ежедневно, где выявляется около 30-50 аналогичных правонарушений.