2020-07-17T17:12:29+03:00
Происшествия

В Тульской области на водителей грузовиков составили более 175 протоколов

По итогам рейдов к административной ответственности также привлечены 16 должностных и 2 юридических лица
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области на водителей грузовиков за нарушения в области безопасности дорожного движения составили более 175 протоколов. Всего было проверено около 800 грузовых транспортных средств. Таковы итоги рейдов Госавтоинспекции с 6 по 16 июля.

Сотрудники ГИБДД проверяли наличие и исправность в грузовиках тахографов, техническое состояние транспортного средства, наличие необходимых документов, ОСАГО, путевые листы с отметками медработника и механика.

По итогам рейдов к административной ответственности также привлечены 16 должностных и 2 юридических лица автопредприятий, имеющих на балансе грузовой транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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