В Тульской области опрокинулась цистерна с топливом
В аварии никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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17 июля на 207 км дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" опрокинулась в кювет автоцистерна. Сообщение о ЧП поступило на телефон службы спасения в 11:20.
К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС и скорой помощи.
В результате опрокидывания автоцистерны разлива топлива не произошло. Никто не пострадал.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU