В Тульской области опрокинулась цистерна с топливом

17 Июль 2020 2020-07-17T16:44:18+03:00

В аварии никто не пострадал

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17 июля на 207 км дороги "Калуга-Тула-Михайлов-Рязань" опрокинулась в кювет автоцистерна. Сообщение о ЧП поступило на телефон службы спасения в 11:20.

К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС и скорой помощи.

В результате опрокидывания автоцистерны разлива топлива не произошло. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU