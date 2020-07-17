17 Июль 2020 2020-07-17T16:47:18+03:00

Об этом в соцсетях рассказали друзья артиста

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В Туле скончался музыкант Евгений Титчев. Он был известен как вокалист и лидер группы «Небо молчит».

Группа «Небо молчит» существует с 2003 года. Дважды музыкальный коллектив признавался лучшей рок-группой города 2004 и 2005 гг. В 2005-м по молодежному каналу «О2» несколько раз транслировалась запись выступления «Небо Молчит» с живым звуком. В 2006 году вышел первый студийный альбом команды - «Тебе».

ИСТОЧНИК KP.RU