В Туле предприятие сбрасывало стоки в реку Иншинка
Ущерб составил более 10 млн рублей
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ООО «Рассвет» сбрасывало сточные воды с канализационных очистных сооружений в реку Иншинка. В стоках было превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. К таким выводам пришла Тульская природоохранная прокуратура.
Размер ущерба, причиненный водному объекту с 21 января по 12 февраля 2020 года, составил более 10 млн рублей.
В суд направлен иск о взыскании с юридического лица указанного ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU