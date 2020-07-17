У посетителей тульского ТРЦ проверили наличие масок

17 Июль 2020 2020-07-17T15:14:56+03:00

Изменить размер текста: A A

У посетителей ТРЦ в Туле проверили наличие масок. Рейд провели 17 июля сотрудники полиции. Оказалось, что далеко не все посетители торгового центра проявляют сознательность и носят средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. В ходе рейда полицейские делали нарушителям предупреждения и просили надеть маску.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе. В среднем выявляют порядка 30-50 подобных правонарушений.

Напомним, отсутствие маски в общественных местах и транспорте может обернуться штрафом в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU