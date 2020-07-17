2020-07-17T15:14:56+03:00
Происшествия

У посетителей тульского ТРЦ проверили наличие масок

Подобные рейды проводятся на регулярной основе
Мария ВЛАСОВА
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У посетителей ТРЦ в Туле проверили наличие масок. Рейд провели 17 июля сотрудники полиции. Оказалось, что далеко не все посетители торгового центра проявляют сознательность и носят средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. В ходе рейда полицейские делали нарушителям предупреждения и просили надеть маску.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе. В среднем выявляют порядка 30-50 подобных правонарушений.

Напомним, отсутствие маски в общественных местах и транспорте может обернуться штрафом в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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