У посетителей тульского ТРЦ проверили наличие масок
Подобные рейды проводятся на регулярной основе
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У посетителей ТРЦ в Туле проверили наличие масок. Рейд провели 17 июля сотрудники полиции. Оказалось, что далеко не все посетители торгового центра проявляют сознательность и носят средства индивидуальной защиты в местах массового скопления людей. В ходе рейда полицейские делали нарушителям предупреждения и просили надеть маску.
Подобные рейды проводятся на регулярной основе. В среднем выявляют порядка 30-50 подобных правонарушений.
Напомним, отсутствие маски в общественных местах и транспорте может обернуться штрафом в размере от 1 до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU