Житель Тульской области похищал велосипеды из подъездов дома

17 Июль 2020 2020-07-17T15:06:08+03:00

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В Киреевске местный житель похищал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах одного и того же многоквартирного дома. В одном случае он совершил кражу вместе с 39-летним ранее судимым подельником.Всего на счету преступника 2 кражи.

Полицейские задержали 25-летнего безработного ранее судимого местного жителя и его приятеля. Подозреваемые признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции выясняют детали и обстоятельства случившегося. Не исключено, что мужчины могут быть причастны к другим кражам чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU