В Тульской области обнаружили 19 нарушений в работе такси
В Тульской области выявили и пресекли 19 нарушений в работе такси. Таковы итоги рейдов, которые провели региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с отдельным батальоном ДПС УГИБДД УМВД России по Тульской области и Ространснадзором.
На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. В одном случае автомобиль эвакуировали из-за отсутствия у водителя водительского удостоверения.
Водителям напоминают, что перевозить пассажиров багаж такси можно только при получении разрешения на работу. Оно выдается на каждый автомобиль на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU