В Тульской области обнаружили 19 нарушений в работе такси

17 Июль 2020 2020-07-17T14:37:14+03:00

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В Тульской области выявили и пресекли 19 нарушений в работе такси. Таковы итоги рейдов, которые провели региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства совместно с отдельным батальоном ДПС УГИБДД УМВД России по Тульской области и Ространснадзором.

На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях. В одном случае автомобиль эвакуировали из-за отсутствия у водителя водительского удостоверения.

Водителям напоминают, что перевозить пассажиров багаж такси можно только при получении разрешения на работу. Оно выдается на каждый автомобиль на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU