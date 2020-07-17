18 июля в Туле пройдет усиленная проверка водителей на трезвость
Завтра, 18 июля, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД сновы выйдут на улицы Тулы, чтобы выявить и остановить нетрезвых водителей.
Так, традиционное профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» будет нацелено на усиленную проверку проверки водителей, с целью выявления случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Такой рейд поможет устранить потенциальные аварии из-за «хмельного вождения».
Отметим, что штраф для нетрезвых водителей может составить от 30 до 300 тысяч рублей. А в некоторых случаях, водителю-нарушителю может грозить и лишение свободы сроком на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU