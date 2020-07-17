18 июля в Туле пройдет усиленная проверка водителей на трезвость

17 Июль 2020 2020-07-17T10:57:56+03:00

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Завтра, 18 июля, сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД сновы выйдут на улицы Тулы, чтобы выявить и остановить нетрезвых водителей.

Так, традиционное профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» будет нацелено на усиленную проверку проверки водителей, с целью выявления случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Такой рейд поможет устранить потенциальные аварии из-за «хмельного вождения».

Отметим, что штраф для нетрезвых водителей может составить от 30 до 300 тысяч рублей. А в некоторых случаях, водителю-нарушителю может грозить и лишение свободы сроком на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU