Под Тулой микроавтобус протаранил кусты, врезался в опору и опрокинулся на обочине

17 Июль 2020 2020-07-17T10:47:36+03:00

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Вчера, 16 июля, за 20 минут до полуночи в Щекинском районе произошло ДТП, участником которого стал всего один автомобиль.

Так, 16 июля в 23:40 на 36 километре автодороги «Подъезд к городу Туле» 40-летний водитель автомобиля «Ford Tranzit 1851», не справился с управлением, съехал на обочину, протаранил кусты , врезался в опоры путепровода, после чего опрокинулся.

В результате ДТП водитель получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU