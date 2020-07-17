Под Тулой микроавтобус протаранил кусты, врезался в опору и опрокинулся на обочине
Водитель получил различные травмы
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Вчера, 16 июля, за 20 минут до полуночи в Щекинском районе произошло ДТП, участником которого стал всего один автомобиль.
Так, 16 июля в 23:40 на 36 километре автодороги «Подъезд к городу Туле» 40-летний водитель автомобиля «Ford Tranzit 1851», не справился с управлением, съехал на обочину, протаранил кусты , врезался в опоры путепровода, после чего опрокинулся.
В результате ДТП водитель получил различные травмы и после оказания медпомощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU