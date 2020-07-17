В Тульской области несовершеннолетний водитель "ВАЗа" опрокинулся в кювете

17 Июль 2020 2020-07-17T10:42:58+03:00

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Вчера утром, 16 июля, в Тульской области возле Велегожа произошло ДТП. Участниками аварии стали: один автомобиль, несовершеннолетний водитель и придорожный кювет.

Так в 7:00 по мск на 2-ом километре автодороге «Малахово-Заокский-Поленово» – автоподъезд к населенному пункту Велегож 17-летний водитель «ВАЗ-11113», предположительно, не справился с управлением и съехал в правй придорожный кювет, после чего опрокинулся в нем.

В результате ДТП пострадал водитель и три его пассажира — парни в возрасте 20-21 года.

ИСТОЧНИК KP.RU