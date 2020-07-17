В Тульской области коррупционеры стали брать больше и дороже

17 Июль 2020 2020-07-17T10:38:49+03:00

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В Тульской области подвели итоги по состоянию коррупционной преступности за первое полугодие 2020 года. Как показал прокурорский мониторинг, что данные денежные преступления все таки сохранились и даже увеличились. Так должностные лица положили к себе в карман свыше 3 млн рублей, а средний размер денежного вознаграждения увеличился с 25 000 до 64 000 рублей.

Материальный ущерб по возбуждённым уголовным уголовным делам составил свыше 33 млн рублей. Добровольно нарушители закона возместили более 13 млн рублей. В числе осуждённых за коррупцию оказались три должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления, один депутат, 14 должностных лиц предприятий и учреждений, один врач, девять должностных лиц правоохранительных органов.

Свободы лишились 17 граждан, штрафы получили 34 человека, а двоих принудили к исправительным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU