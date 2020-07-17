В Тульской области самый маленький город страны Чекалин реставрируют полным ходом

17 Июль 2020 2020-07-17T10:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 16 июля, региональные власти посетили самый маленький город России – Чекалин. Как говорится, мал золотник, да дорог. Для восстановления своего расцвета, город выиграл грант в 30 млн рублей. Преображение Чекалина идет полным ходом.

Так, на знаменитой Собороной горе уже были проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи и площадки, в том числе спортивная и игровая, установлены скамейки, урны. Далее здесь обустроят лестницы и перегородки в «Въездных вратах», установят ограждения детской площадки, периметра Соборной горы и саму площадку для детей, организуют террасы. Также, властями будет проработан вопрос об установке ограждений на смотровой площадке Соборной горы.

В 2019 году здесь прошла реставрация здания Лихвинского казначейства, а в этом - обновят Дом купца Пронина. Также, в 2020 году планируется создание экспозиции и благоустройство территорий к зданиям территорий. Так в них откроются два музея: истории уездного города Лихвина и военных страниц города.

ИСТОЧНИК KP.RU