2020-07-17T10:19:33+03:00
Общество

В Тульской области самый маленький город страны Чекалин реставрируют полным ходом

В городе планируется масшатбное благоустройство и открытие двух музеев
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Вчера, 16 июля, региональные власти посетили самый маленький город РоссииЧекалин. Как говорится, мал золотник, да дорог. Для восстановления своего расцвета, город выиграл грант в 30 млн рублей. Преображение Чекалина идет полным ходом.

Так, на знаменитой Собороной горе уже были проведены раскопки, организована входная зона, установлены малые архитектурные формы, беседка, обустроены дорожки, аллеи и площадки, в том числе спортивная и игровая, установлены скамейки, урны. Далее здесь обустроят лестницы и перегородки в «Въездных вратах», установят ограждения детской площадки, периметра Соборной горы и саму площадку для детей, организуют террасы. Также, властями будет проработан вопрос об установке ограждений на смотровой площадке Соборной горы.

В 2019 году здесь прошла реставрация здания Лихвинского казначейства, а в этом - обновят Дом купца Пронина. Также, в 2020 году планируется создание экспозиции и благоустройство территорий к зданиям территорий. Так в них откроются два музея: истории уездного города Лихвина и военных страниц города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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