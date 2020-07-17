Узловской снайпер: в Тульской области в женщину выстрелили из окна пятиэтажки

17 Июль 2020 2020-07-17T10:15:49+03:00

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Как стало известно местным СМИ, в городе Узловая произошло из рук вон выходящее происшествие. Из открытого окна в женщину прилетела пуля. От выстрела пострадал живот потерпевшей.

К счастью, женщина осталась жива. О произошедшем она лично сообщила в полицию. По ее словам, в нее стреляли из воздушного ружья через окно дома напротив. Эдакий оконный стрелок, по словам пострадавшей, уже в течении нескольких лет так отстреливает голубей и пневматического оружия.

На данный момент полицейские устанавливают все детали произошедшего. При этом, версия о применении именно пневматического оружия тоже пока не подтверждена.

ИСТОЧНИК KP.RU