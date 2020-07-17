2020-07-17T10:15:49+03:00
Происшествия

Узловской снайпер: в Тульской области в женщину выстрелили из окна пятиэтажки

Полиция устанавливает подробности произошедшего
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
Поделиться:
Узловской снайпер: в Тульской области в женщину выстрелили из окна пятиэтажкиУзловской снайпер: в Тульской области в женщину выстрелили из окна пятиэтажкиФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Как стало известно местным СМИ, в городе Узловая произошло из рук вон выходящее происшествие. Из открытого окна в женщину прилетела пуля. От выстрела пострадал живот потерпевшей.

К счастью, женщина осталась жива. О произошедшем она лично сообщила в полицию. По ее словам, в нее стреляли из воздушного ружья через окно дома напротив. Эдакий оконный стрелок, по словам пострадавшей, уже в течении нескольких лет так отстреливает голубей и пневматического оружия.

На данный момент полицейские устанавливают все детали произошедшего. При этом, версия о применении именно пневматического оружия тоже пока не подтверждена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Тулой микроавтобус протаранил кусты, врезался в опору и опрокинулся на обочине
В Тульской области несовершеннолетний водитель "ВАЗа" опрокинулся в кювете
В Тульской области коррупционеры стали брать больше и дороже
В Тульской области самый маленький город страны Чекалин реставрируют полным ходом
Узловской снайпер: в Тульской области в женщину выстрелили из окна пятиэтажки
В Туле возле гаражного кооператива обнаружили тело мужчины
17 июля погода в Туле будет пасмурной и разогреется до +21 градуса
18 июля в тульском экзотариуме отметят Всемирный День змей
В Тульской области за коронавирусные нарушение попались два магазина
Памятник Ленина в Туле приведут в порядок к сентябрю 2020 года
До 17 июля в Туле продлится фитнес-неделя
Туляки могут сдать свое оружие и боеприпасы за денежное вознаграждение
В Тульской области около 20 детей попали в больницу с посторонними предметами в желудке
Депутат Тульской облдумы Марина Левина сложила полномочия
Названа дата празднования Дня города в Туле
В Туле могут увеличить период тишины
IX Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2020» открылся!
Житель Тульской области обокрал три авто без сигнализации
В Туле задержали виновника смертельного ДТП на пр. Ленина