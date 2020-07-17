2020-07-17T09:36:07+03:00
Происшествия

В Туле возле гаражного кооператива обнаружили тело мужчины

По предварительным данным, парню было около 30 лет
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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В Туле возле гаражного кооператива обнаружили тело мужчиныВ Туле возле гаражного кооператива обнаружили тело мужчиныФото: Алексей ФОКИН
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Вчера, 16 июля, в Туле за гаражным кооперативом 17 по улице Овражная очевидцы обнаружили шокирующую находку. Там они увидели бездыханное тело мужчины на дереве.

Предполагается, что умершему около 30 лет. Следователи проводят проверку по данному происшествию. Не исключается версия самостоятельного ухода молодого человека из жизни.

По предварительно информации, на теле парня следов насильственного характера не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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