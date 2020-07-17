В Туле возле гаражного кооператива обнаружили тело мужчины

17 Июль 2020 2020-07-17T09:36:07+03:00

По предварительным данным, парню было около 30 лет

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Вчера, 16 июля, в Туле за гаражным кооперативом 17 по улице Овражная очевидцы обнаружили шокирующую находку. Там они увидели бездыханное тело мужчины на дереве.

Предполагается, что умершему около 30 лет. Следователи проводят проверку по данному происшествию. Не исключается версия самостоятельного ухода молодого человека из жизни.

По предварительно информации, на теле парня следов насильственного характера не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU