2020-07-17T09:19:42+03:00
Общество

17 июля погода в Туле будет пасмурной и разогреется до +21 градуса

Прогноз погоды на 17 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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17 июля погода в Туле будет пасмурной и разогреется до +21 градуса17 июля погода в Туле будет пасмурной и разогреется до +21 градусаФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 17 июля, в Туле ожидается пасмурная погода, однако без осадков и достаточно тёплая. Днём температура воздуха поднимется до +18...21 градусов, а вечером столбик термометра обещает опуститься до +15...+20 градусов.

Ветер будет дуть умеренный западный со скоростью 3,6 м/с. Атмосферное давление немного ниже нормы — 743 мм.рт.ст.

Завтра, 18 июля, в Туле продолжится немного пасмурная погода, однако к вечеру на небе станет яснее, температура воздуха обещает прогреться до +20...+22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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