В Тульской области около 20 детей попали в больницу с посторонними предметами в желудке
За 6 месяцев около 20 детей попали в больницу с посторонними предметами в желудке. Такие данные привел главный внештатный детский хирург Тульской области Адриан Вайс.
По мнению врача, причина кроется в длительном периоде самоизоляции туляков, когда дети проводили много времени дома.
Чаще всего дети проглатывают палочки от леденцов, монеты, пуговицы, мелкие детали конструктора, гвозди и даже зубные щетки. Самые опасные предметы – гидрогелевые шарики, осколки стекла и батарейки.
Если посторонний предмет оказался в дыхательных путях ребенка, врач советует сразу вызывать скорую помощь и не пытаться оказывать помощь самостоятельно, иначе предмет может сместиться и вызывать непроходимость дыхательных путей.
ИСТОЧНИК KP.RU