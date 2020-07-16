В Тульской области около 20 детей попали в больницу с посторонними предметами в желудке

16 Июль 2020 2020-07-16T17:54:04+03:00

По мнению врача, причина кроется в длительном периоде самоизоляции

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За 6 месяцев около 20 детей попали в больницу с посторонними предметами в желудке. Такие данные привел главный внештатный детский хирург Тульской области Адриан Вайс.

По мнению врача, причина кроется в длительном периоде самоизоляции туляков, когда дети проводили много времени дома.

Чаще всего дети проглатывают палочки от леденцов, монеты, пуговицы, мелкие детали конструктора, гвозди и даже зубные щетки. Самые опасные предметы – гидрогелевые шарики, осколки стекла и батарейки.

Если посторонний предмет оказался в дыхательных путях ребенка, врач советует сразу вызывать скорую помощь и не пытаться оказывать помощь самостоятельно, иначе предмет может сместиться и вызывать непроходимость дыхательных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU