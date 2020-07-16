В Туле могут увеличить период тишины
До октября в законопроект будут вносить поправки
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В Туле депутаты обсуждают увеличение периода тишины. Сейчас он действует с 22.00 до 7.00. За шум в этот период времени грозит административная ответственность.
Предлагается его продлить в будни с 21:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00. В воскресенье и праздничные дни нельзя будет шуметь круглосуточно.
Пока это не окончательный вариант законопроекта. До октября текущего года в него будут вносить поправки, после чего рассмотрят во втором чтении.
ИСТОЧНИК KP.RU