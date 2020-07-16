Житель Тульской области обокрал три авто без сигнализации

16 Июль 2020 2020-07-16T15:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кимовске местный житель обокрал три машины отечественного производства, на которых не была установлена сигнализация. Он проникал в салоны после повреждения личинки замка. Его наживой становились наборы ключей, автомагнитолы, аккумуляторы. В одном случае подозреваемый взял даже запасное колесо.

Полицейские задержали 37-летнего безработного местного жителя. Мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Кража".

Сотрудники отдела МВД и не исключают его возможной причастности и к другим подобным хищениям.

ИСТОЧНИК KP.RU