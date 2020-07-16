Житель Тульской области обокрал три авто без сигнализации
В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела
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В Кимовске местный житель обокрал три машины отечественного производства, на которых не была установлена сигнализация. Он проникал в салоны после повреждения личинки замка. Его наживой становились наборы ключей, автомагнитолы, аккумуляторы. В одном случае подозреваемый взял даже запасное колесо.
Полицейские задержали 37-летнего безработного местного жителя. Мужчина признался в содеянном. В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по статье "Кража".
Сотрудники отдела МВД и не исключают его возможной причастности и к другим подобным хищениям.
ИСТОЧНИК KP.RU