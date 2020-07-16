В Туле задержали виновника смертельного ДТП на пр. Ленина

Фото: УМВД России по Тульской области

В ночь на 9 июля на проспекте Ленина в Туле произошло смертельное ДТП. Водитель иномарки сбил пешехода, который переходил проезжую часть. 39-летний мужчина от полученных травм скончался, а водитель скрылся на своем автомобиле. На месте происшествия остались обломки бампера, другие элементы кузова.

Полицейские выяснили, что к аварии причастен 28-летний водитель автомобиля «Додж». Подозреваемый доставлен в полицию для разбирательства.

Полицейские предполагают, что водитель сбил пешехода, пересекавшего пр.Ленина в неположенном месте. После столкновения тело мужчины отбросило на встречную полосу. Находившийся за рулём «Доджа» туляк, поняв, что ДТП пешеход скончался, скрылся с места происшествия. А затем, по предварительным данным, спрятал машину в гараже и готовил её для ремонта.