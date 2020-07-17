18 июля в тульском экзотариуме отметят Всемирный День змей Фото: материалы пресс-служб

18 июля в тульском экзотариуме пройдёт долгожданный эко-праздник — Всемирный День змей. Для взрослых и юных туляков подготовили ряд интересных мероприятий. При этом, все активности будут проходить с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Так все мероприятия пройдут в малых группах. В программе праздника:

- увлекательная дискуссия о змеях и их биологии;

- практические навыки: "Как стать герпетологом?";

- живое общение с этими удивительными рептилиями.

Время сеансов:

- 10:30

- 12:00

- 14:00

- 16:00

- 17:30

После каждого сеанса будет проходить санитарная обработка внутри здания. Ведётся предварительная запись по телефону: 77-01-18, доб.2.

Возрастное ограничение: «6+».