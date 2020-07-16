В Тульской области за коронавирусные нарушение попались два магазина

16 Июль 2020 2020-07-16T12:47:01+03:00

На нарушителей завели административные дела и отправили их в суд

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Роспотребнадзор снова вышел на проверку магазинов на соблюдение установленных санитарных мер в условиях распространения коронавируса в Тульской области. Так за коронавирусные нарушения попались несколько магазинов на территории региона.

В Суворове магазином-нарушителем стал «Верный». Там перед открытием не проводилась генеральная уборка с дезсредствами, в служебных помещениях не было установлено приборов по обеззараживанию воздуха, а некоторые продукты продавали без упаковки.

В Туле за санитарное непослушание»поймали» магазин «Маяк». Там весь персонал не был обеспечен защитными масками, персонал не обеспечили медицинскими масками, дезинфицирующими салфетками и антисептиками для кожи. Также, там не проводили «входной фильтр» с проверкой температуры тела работников, в торговом зале и служебных помещениях предметы не проходили дезинфекцию. Помимо этого в магазине отсутствовала разметка о социальной дистанции.

В отношении обоих магазинов были заведены дела об административном правонарушении, которые направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU