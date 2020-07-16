Тульские спортивные школы возобновили соревновательную деятельность
16 июля на стадионе «Арсенал» стартовало открытое первенство по велокроссу
Фото: Администрация г. Тулы
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Сегодня, 16 июля, после трехмесячного перерыва состоялись первые состязания по велокроссу.
Блок соревнований открыла школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт».
Так, сегодня на стадионе «Арсенал» в 10:30 стартовало открытое первенство по велокроссу, в котором принимают участие около 100 спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU