Тульские спортивные школы возобновили соревновательную деятельность

16 Июль 2020 2020-07-16T12:43:07+03:00

16 июля на стадионе «Арсенал» стартовало открытое первенство по велокроссу

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Сегодня, 16 июля, после трехмесячного перерыва состоялись первые состязания по велокроссу.

Блок соревнований открыла школа олимпийского резерва «Велосипедный спорт».

Так, сегодня на стадионе «Арсенал» в 10:30 стартовало открытое первенство по велокроссу, в котором принимают участие около 100 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU