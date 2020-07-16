2020-07-16T12:35:23+03:00
Общество

В Тульской области организация общепита не соблюдала санитарные требования

По решению суда ее деятельность приостановлена на 12 суток
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Тульской области в п. Чернь организацию общественного питания закрыли на 12 суток. Причиной стали нарушения мер профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, на предприятии не был организован ежедневный «входной фильтр» с проведением контроля температуры тела работников, не проводилась ежедневная дезинфекция рабочих поверхностей с применением средств, обладающих противовирусной активностью, отсутствовало устройство для обеззараживания воздуха в помещениях с постоянным пребыванием сотрудников, а также не организован сбор и утилизация одноразовых масок и перчаток. Кроме того на предприятии не соблюдался режим мытья посуды.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело по статье КоАП, материалы были направлены в Чернский районный суд для рассмотрения. В результате, по решению суда, деятельной данной организации приостановлена на 12 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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