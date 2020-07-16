16 Июль 2020 2020-07-16T12:44:54+03:00

Памятник Ленина в Туле приведут в порядок к сентябрю 2020 года Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

К ремонту памятника не приступали на протяжении 20 лет

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На главной площади Тулы продолжаются работы по реставрации и ремонту памятника «советскому вождю». По плану, завершить все работу планируют к сентябрю месяцу. Отметим, что памятник стоял «нетронутым» на протяжении 20 лет, что и привело его к нынешнему ремонту.

Памятник «прокричал» о своем бедственном положении еще в марте этого года. Тогда его стянули ремнями, чтобы предотвратить разрушение постамента. На данный момент рабочие производят демонтаж гранитных плит постамента, которые потом будут восстановлены. Также, после снятия плит будут прочищены дренажные трубы.

Общий перечень работ реставрации и постамента включает в себя:

- демонтаж облицовочных гранитных плит, их частичную замену; - укрепление бетонной части постамента; - прочистку дренажной трубы; - перекладку облицовочных плит на квадратном основании памятника; - очистку скульптуры; - заделку дефектов и устранение налёта.

ИСТОЧНИК KP.RU