До 17 июля в Туле продлится фитнес-неделя

16 Июль 2020 2020-07-16T12:03:57+03:00

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В понедельник, 13 июля, в Туле стартовала летняя фитнес-неделя. Все тренировки проходят в двух форматах — онлайн и офлайн в рамках проекта «Лето твоих возможностей». Данная спортивная неделя продлится до 17 июля.

Одним из первых мероприятий в программе была фитнес-зарядка. В ней поучаствовали 20 учеников «Центра образования №21», где для них прошло занятие по растяжке, Также, школьники из «Центра образования № 40» получили занятие по шпагату.

Расписание всех мероприятий фитнес-недели можно узнать на сайте управления образования администрации города Тулы, образовательных учреждений, а также в родительских чатах.

ИСТОЧНИК KP.RU