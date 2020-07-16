До 17 июля в Туле продлится фитнес-неделя
В понедельник, 13 июля, в Туле стартовала летняя фитнес-неделя. Все тренировки проходят в двух форматах — онлайн и офлайн в рамках проекта «Лето твоих возможностей». Данная спортивная неделя продлится до 17 июля.
Одним из первых мероприятий в программе была фитнес-зарядка. В ней поучаствовали 20 учеников «Центра образования №21», где для них прошло занятие по растяжке, Также, школьники из «Центра образования № 40» получили занятие по шпагату.
Расписание всех мероприятий фитнес-недели можно узнать на сайте управления образования администрации города Тулы, образовательных учреждений, а также в родительских чатах.
ИСТОЧНИК KP.RU