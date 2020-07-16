2020-07-16T11:55:09+03:00
Происшествия

В Тульской области злоумышленник похитил скутер и прятал его в заброшенном доме

Кража произошла в ночное время с территории одного из домовладений
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Арсеньевском районе Тульской области в одной из деревень произошла кража скутера с территории домовладения. По предварительной информации, злоумышленник знал о беспрепятственном входе на территорию и в ночное время решил реализовать свой умысел. Он свободно забрал скутер, оставленный хозяином домовладения, и скрылся с места преступления.

При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже может быть причастен житель одной из близлежащих деревень. Он похитил скутер для личного пользования и прятал его в заброшенном доме.

Злоумышленником оказался 33-летний неработающий ранее судимый мужчина. Позже он признался в содеянном. Скутер был обнаружен и изъят.

В настоящее время полицейские проводят работу по выяснению всех деталей происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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