В Тульской области злоумышленник похитил скутер и прятал его в заброшенном доме
В Арсеньевском районе Тульской области в одной из деревень произошла кража скутера с территории домовладения. По предварительной информации, злоумышленник знал о беспрепятственном входе на территорию и в ночное время решил реализовать свой умысел. Он свободно забрал скутер, оставленный хозяином домовладения, и скрылся с места преступления.
При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже может быть причастен житель одной из близлежащих деревень. Он похитил скутер для личного пользования и прятал его в заброшенном доме.
Злоумышленником оказался 33-летний неработающий ранее судимый мужчина. Позже он признался в содеянном. Скутер был обнаружен и изъят.
В настоящее время полицейские проводят работу по выяснению всех деталей происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU