16 Июль 2020 2020-07-16T11:52:44+03:00

Туляки могут сдать свое оружие и боеприпасы за денежное вознаграждение Фото: Алексей ФОКИН

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В Туле проходит профилактическое мероприятие «Оружие». Суть его в том, что каждый житель региона может добровольно сдать незаконно хранящееся у него оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Так, за сданные предметы каждый получит денежное вознаграждение, а также освобождение от уголовной ответственности за хранение опасных огнестрельных и взрывоопасных вещей.

Помимо незаконного оружия туляки могут отдать и зарегистрированное оружие, которое стало опасным или непригодным для его дальнейшей эксплуатации.

Для передачи всего вышеперечисленного можно обратиться в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области или в ОВД по месту жительства, либо по месту их обнаружения. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4872) 33-81-95

ИСТОЧНИК KP.RU