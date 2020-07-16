В Туле на М. Горького 78-летний водитель стал виновником ДТП

16 Июль 2020 2020-07-16T11:28:11+03:00

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15 июля в Туле на ул. М. Горького в 12:40 произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Lada-111730, мужчина 1942 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, двигвшимся в попутном направлении.

В результате аварии пострадали водитель Logan и его пассажир, женщина 1937 года рождения. Водитель с полученными травмами был госпитализирован, а женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой.

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения. Помните, что находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!

ИСТОЧНИК KP.RU