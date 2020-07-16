2020-07-16T11:09:23+03:00
Происшествия

Туляк украл из найденного в примерочной кошелька 12 тысяч рублей

В полиции по данному факту расследуется уголовное дело
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительной информации, злоумышленник обнаружил в примерочной магазина, находящегося в Привокзальном округе, чужой кошелек. Осознавая, что забирает чужое и тем самым совершает противоправное деяние, мужчина вытащил из него деньги в размере 12 тысяч рублей.

Позже законная владелица кошелька обнаружила пропажу и вернулась в магазин. Поняв, что стала жертвой кражи, женщина обратилась в полицию.

При проведении оперативных мероприятий, в ходе которых изучались записи камер видеонаблюдения, полицейским удалось выяснить личность предполагаемого злоумышленника. В дальнейшем было установлено и его местонахождение.

Правонарушителем оказался 27-летний неработающий ранее судимый мужчина. Позже он признался в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется угловное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле задержали виновника смертельного ДТП на пр. Ленина
Тульские спортивные школы возобновили соревновательную деятельность
В Тульской области организация общепита не соблюдала санитарные требования
В Тульской области злоумышленник похитил скутер и прятал его в заброшенном доме
В Туле на М. Горького 78-летний водитель стал виновником ДТП
Туляк украл из найденного в примерочной кошелька 12 тысяч рублей
В Туле Росгвардия задержала женщину, разбивающую кирпичом чужой автомобиль
В Новомосковске Тульской области мужчина подозревается в тяжком преступлении
В Тульской области каменская администрация забыла оформить паспорт на дорогу
16 июля в Туле будет +16 градусов и затяжные дожди
В Туле на главной площади продолжают ремонтировать памятник В. И. Ленину
В историческом центре Тулы снесли более 1 100 незаконных построек
Тульский транспорт проверили на предмет соблюдения "масочного" режима
ДТП в тульских Кондуках: иномарка встала на крышу, пострадали двое
Под Тулой молодой водитель на иномарке вылетел в кювет
В Туле осудят экс-участкового за "липовые" документы
Туляку выплатили пособие по безработице с помощью сил прокуратуры
В Туле розыскивают родсвенников погибщего в войне красноармейца
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
В больницах Тульской области начала возрождаться плановая госпитализация
Сильный ветер повалил в Туле 18 деревьев