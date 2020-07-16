Туляк украл из найденного в примерочной кошелька 12 тысяч рублей

16 Июль 2020 2020-07-16T11:09:23+03:00

В полиции по данному факту расследуется уголовное дело

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В Туле полицейские установили подозреваемого в краже. По предварительной информации, злоумышленник обнаружил в примерочной магазина, находящегося в Привокзальном округе, чужой кошелек. Осознавая, что забирает чужое и тем самым совершает противоправное деяние, мужчина вытащил из него деньги в размере 12 тысяч рублей.

Позже законная владелица кошелька обнаружила пропажу и вернулась в магазин. Поняв, что стала жертвой кражи, женщина обратилась в полицию.

При проведении оперативных мероприятий, в ходе которых изучались записи камер видеонаблюдения, полицейским удалось выяснить личность предполагаемого злоумышленника. В дальнейшем было установлено и его местонахождение.

Правонарушителем оказался 27-летний неработающий ранее судимый мужчина. Позже он признался в содеянном.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется угловное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU