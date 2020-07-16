В Туле Росгвардия задержала женщину, разбивающую кирпичом чужой автомобиль
Злоумышленница была передана следственно-оперативной группе
Фото: Росгвардия Тульской области
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Инцидент произошел на ул. Плеханова возле одного из многоэтажных домов. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
Злоумышленником оказалась 42-летняя женщина. Она была задержана правоохранителями и передана прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU