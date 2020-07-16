В Туле Росгвардия задержала женщину, разбивающую кирпичом чужой автомобиль

16 Июль 2020 2020-07-16T10:38:12+03:00

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Инцидент произошел на ул. Плеханова возле одного из многоэтажных домов. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Злоумышленником оказалась 42-летняя женщина. Она была задержана правоохранителями и передана прибывшей на место следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU