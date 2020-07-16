2020-07-16T09:54:46+03:00
Происшествия

В Новомосковске Тульской области мужчина подозревается в тяжком преступлении

Он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Находясь на маршруте патрулирования, наряд ППС обратил внимание на мужчину, шедшего по улице со следами на одежде, похожими на кровь. Полицейские остановили прохожего для проверки.

В ходе беседы у сотрудников ППС появились основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению противоправного деяния. Он был доставлен в отдел МВД для дальнейших разбирательств. Позже версия полицейских получила предварительное подтверждение.

Предположительно, мужчина может быть причастен к тяжкому преступлению, совершенному на ул. Чапаева в Новомосковске.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Туле задержали виновника смертельного ДТП на пр. Ленина
Тульские спортивные школы возобновили соревновательную деятельность
В Тульской области организация общепита не соблюдала санитарные требования
В Тульской области злоумышленник похитил скутер и прятал его в заброшенном доме
В Туле на М. Горького 78-летний водитель стал виновником ДТП
Туляк украл из найденного в примерочной кошелька 12 тысяч рублей
В Туле Росгвардия задержала женщину, разбивающую кирпичом чужой автомобиль
В Новомосковске Тульской области мужчина подозревается в тяжком преступлении
В Тульской области каменская администрация забыла оформить паспорт на дорогу
16 июля в Туле будет +16 градусов и затяжные дожди
В Туле на главной площади продолжают ремонтировать памятник В. И. Ленину
В историческом центре Тулы снесли более 1 100 незаконных построек
Тульский транспорт проверили на предмет соблюдения "масочного" режима
ДТП в тульских Кондуках: иномарка встала на крышу, пострадали двое
Под Тулой молодой водитель на иномарке вылетел в кювет
В Туле осудят экс-участкового за "липовые" документы
Туляку выплатили пособие по безработице с помощью сил прокуратуры
В Туле розыскивают родсвенников погибщего в войне красноармейца
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
В больницах Тульской области начала возрождаться плановая госпитализация
Сильный ветер повалил в Туле 18 деревьев