В Новомосковске Тульской области мужчина подозревается в тяжком преступлении

16 Июль 2020 2020-07-16T09:54:46+03:00

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Находясь на маршруте патрулирования, наряд ППС обратил внимание на мужчину, шедшего по улице со следами на одежде, похожими на кровь. Полицейские остановили прохожего для проверки.

В ходе беседы у сотрудников ППС появились основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению противоправного деяния. Он был доставлен в отдел МВД для дальнейших разбирательств. Позже версия полицейских получила предварительное подтверждение.

Предположительно, мужчина может быть причастен к тяжкому преступлению, совершенному на ул. Чапаева в Новомосковске.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU