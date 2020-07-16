В Новомосковске Тульской области мужчина подозревается в тяжком преступлении
Находясь на маршруте патрулирования, наряд ППС обратил внимание на мужчину, шедшего по улице со следами на одежде, похожими на кровь. Полицейские остановили прохожего для проверки.
В ходе беседы у сотрудников ППС появились основания полагать, что мужчина может быть причастен к совершению противоправного деяния. Он был доставлен в отдел МВД для дальнейших разбирательств. Позже версия полицейских получила предварительное подтверждение.
Предположительно, мужчина может быть причастен к тяжкому преступлению, совершенному на ул. Чапаева в Новомосковске.
В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU