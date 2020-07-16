2020-07-16T09:43:40+03:00
Происшествия

В Тульской области каменская администрация забыла оформить паспорт на дорогу

В адрес главы администрации внесено представление
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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Прокуратура Каменского района проверила администрацию муниципалитета на соблюдение законодательства о муниципальной собственности.

Установлено, администрация района не оформила кадастровый паспорт на автомобильную дорогу местного значения. Дорога расположена по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Кадное, ул. Школьная, протяжённостью 0,550км. Этим местная администрация нарушила Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления».

С целью устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес главы администрации внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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