2020-07-16T09:23:59+03:00
Общество

16 июля в Туле будет +16 градусов и затяжные дожди

Прогноз погоды на 16 июля 2020 года
Ангелина КОЛОМЫЦЕВА
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16 июля в Туле будет +16 градусов и затяжные дожди16 июля в Туле будет +16 градусов и затяжные дождиФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 16 июля, для туляков продолжится пасмурная, дождливая и прохладная погода. Днём температура воздуха поднимется до +15...16 градусов, а вечером столбик термометра обещает опуститься до +14...16 градусов.

Ветер будет дуть умеренный юго-западный со скоростью 5,2 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 739 мм.рт.ст.

Завтра, 17 июля, в Туле продолжится пасмурная погода, однако, предварительные прогнозы говорят о том, что дождей не будет. А температура воздуха поднимется до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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