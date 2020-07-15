15 Июль 2020 2020-07-15T17:45:57+03:00

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В Туле на главной площади продолжают ремонтировать памятник В. И. Ленину. Последний раз объект реставрировали в 2000 году. Завершить работы планируют в первой половине сентября текущего года.

Сейчас подрядная организация начала демонтировать гранитные плиты постамента для их восстановления. Пока облицовочные плиты будут приводить в порядок, рабочие планируют провести прочистку дренажной трубы.

Планируется выполнить следующие виды работ:

- демонтировать облицовочные гранитные плиты, частично из заменить; - укрепить бетонную часть постамента; - прочистить дренажную трубу; - переложить облицовочные плиты на квадратном основании памятника; - очистить скульптуру; - заделать дефекты и устранить налет.

ИСТОЧНИК KP.RU